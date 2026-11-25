В интервью французскому журналу Le Point Президент Беларуси Александр Лукашенко отметил, что считает, что нельзя обвинять только одного Владимира Зеленского во всем, что происходит в Украине. Глава белорусского государства рассказал о своем отношении к нему.

"Он молодой политик, он сделал много ошибок. Не он (один. - Прим. ред.) во всем виноват. У него "демократия", которая до войны довела. У него в руках нет той власти (которая нужна руководителю страны. - Прим. ред.), - сказал Президент Беларуси про Владимира Зеленского. - Не он в этом во всем виноват".

Глава государства считает, что следовало делать выбор в пользу другой кандидатуры на президентский пост в Украине. "Надо было избирать опытного человека, - отметил он. - Виноват украинский народ - избрал неопытного человека".

Александр Лукашенко заметил, что и он сам был избран Президентом Беларуси в молодом возрасте. Но отличие в том, что до избрания он работал в различных сферах, руководил трудовыми коллективами, был парламентарием.

"Мне повезло. Господь меня уберег от каких-то неверных шагов. И потом, у меня опыт был какой-то деятельности, которая нужна была Беларуси", - сказал белорусский лидер.

"Зеленский не готов был быть Президентом. Я с ним встречался, общался (в 2019 году. - Прим. ред.). Нормальный мужик, хороший человек. У меня о нем сложились хорошие впечатления, - добавил белорусский лидер. - Я его как сына принимал".

Лукашенко заявил, что завершение конфликта в Украине зависит не только от Зеленского "Надо, чтобы он имел самостоятельность и независимость определенную", - обратил внимание белорусский лидер

Александр Лукашенко отметил, как по просьбе и при содействии своего младшего сына Николая звонил Владимиру Зеленскому в начале войны. "Он гвалтом кричал, что "это они напали на нас" и прочее. Я говорю: "Володя, послушай меня: потом в причинах будем разбираться, надо остановить это. Потому что в конце концов с тебя спросит народ. Ты не остановил войну. У тебя на земле идет война. Надо остановиться", - напомнил суть того разговора Александр Лукашенко.

"Мы как главы государств, политики, должны исходить не только из того, кто на кого напал. Надо думать было о том, как это остановить, коль не справился с тем, как не допустить, - обратил внимание белорусский лидер. - Правда, Порошенко виноват в этом больше, чем Зеленский. Зеленскому это все досталось. А Порошенко не сделал то, о чем договорились в Минске. Решили обмануть Россию, да и нас тут заодно".

"Ради того, чтобы прекратить войну и чтобы не гибли люди, вот я как Президент старался бы пойти на все. Потом вы, журналисты, история рассудит и нас осудит. Но сейчас надо остановить войну, чтобы люди не гибли", - подчеркнул белорусский лидер. Он обратил внимание, что на это также делают акцент и Президент США Дональд Трамп, и вице-президент Джей Ди Вэнс, и госсекретарь США Марко Рубио: надо остановиться, чтобы не гибли люди.

Сейчас у Владимира Зеленского, очевидно, больше опыта, но этого недостаточно, чтобы прийти к завершению конфликта. "Надо, чтобы он еще имел самостоятельность и независимость определенную, - заявил белорусский лидер. - Вы (страны Евросоюза, включая Францию. - Прим. ред.) управляете сегодня Зеленским. Вы не хотите, с моей точки зрения, закончить эту войну, не допустить эскалации. Это самое опасное для европейцев и для нас в том числе. Эскалация - это катастрофа".

Президент убежден в необходимости возобновления переговоров для скорейшего урегулирования конфликта в Украине. Для этого можно вновь задействовать потенциал Минска по организации переговорного процесса. "Надо было отбросить все нюансы, приехать сюда, где это было, назвать "Минск-три… пять" или как… Вернуться к этому разговору", - сказал глава государства.

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