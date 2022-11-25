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Лукашенко: 2023 год будет лакмусовой бумажкой для Гомельской области

Лукашенко: 2023 год будет лакмусовой бумажкой для Гомельской области

2023 год будет лакмусовой бумажкой для Гомельской области. Об этом Президент Беларуси Александр Лукашенко заявил на совещании по развитию агропромышленного комплекса Гомельской области, пишет БелТА.

"Я хочу просто вас всех по-дружески предупредить: начинающийся 2023 год - это для вас лакмусовая бумажка. Или вы сможете что-то сделать, или мне придется думать, что делать с Гомельской областью. Дальше жить так нельзя, и мы не будем так жить. Это точно", - подчеркнул Александр Лукашенко.

"У меня есть, конечно, варианты: что заработали, то и получите. И мы к этому будем вас подводить. Я не могу брать с других отраслей денежные ресурсы и перебрасывать в Гомельскую область. Поэтому думайте, как вы будете жить, зарабатывать для того, чтобы достойно выглядеть", - потребовал Президент.

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