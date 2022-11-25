Лукашенко: 2023 год будет лакмусовой бумажкой для Гомельской области

2023 год будет лакмусовой бумажкой для Гомельской области. Об этом Президент Беларуси Александр Лукашенко заявил на совещании по развитию агропромышленного комплекса Гомельской области, пишет БелТА.

"Я хочу просто вас всех по-дружески предупредить: начинающийся 2023 год - это для вас лакмусовая бумажка. Или вы сможете что-то сделать, или мне придется думать, что делать с Гомельской областью. Дальше жить так нельзя, и мы не будем так жить. Это точно", - подчеркнул Александр Лукашенко.

