Лукашенко прибыл с визитом в Россию, в программе на 24 мая - участие в II Евразийском экономическом форуме

Глава государства 24 мая в Москве примет участие в пленарном заседании II Евразийского экономического форума. Александр Лукашенко представит позицию и приоритеты Беларуси по ключевым вопросам сотрудничества.

Евразийский экономический форум уже по традиции приурочен к заседанию Высшего Евразийского экономического совета, которое состоится 25 мая. Нынешнее заседание станет юбилейным - тридцатым.

Лидеры стран ЕАЭС рассмотрят ход выполнения решений по стратегическим направлениям развития евразийской экономической интеграции, подведут итоги международной деятельности союза. В повестке дня также вопросы, касающиеся финансирования совместных кооперационных проектов в отраслях промышленности, либерализации по отдельным секторам услуг, торгово-экономического сотрудничества с основными партнерами ЕАЭС, регламента работы Евразийской экономической комиссии, и ряд других.