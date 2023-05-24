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Лукашенко прибыл с визитом в Россию, в программе на 24 мая - участие в II Евразийском экономическом форуме

Лукашенко прибыл с визитом в Россию, в программе на 24 мая - участие в II Евразийском экономическом форуме

Президент Беларуси Александр Лукашенко 24-25 мая совершает рабочий визит в Российскую Федерацию.Об этом сообщает БЕЛТА.

Глава государства 24 мая в Москве примет участие в пленарном заседании II Евразийского экономического форума. Александр Лукашенко представит позицию и приоритеты Беларуси по ключевым вопросам сотрудничества.

Евразийский экономический форум уже по традиции приурочен к заседанию Высшего Евразийского экономического совета, которое состоится 25 мая. Нынешнее заседание станет юбилейным - тридцатым.

Лидеры стран ЕАЭС рассмотрят ход выполнения решений по стратегическим направлениям развития евразийской экономической интеграции, подведут итоги международной деятельности союза. В повестке дня также вопросы, касающиеся финансирования совместных кооперационных проектов в отраслях промышленности, либерализации по отдельным секторам услуг, торгово-экономического сотрудничества с основными партнерами ЕАЭС, регламента работы Евразийской экономической комиссии, и ряд других.

На полях мероприятий глава белорусского государства встретится со своими зарубежными коллегами, обсудит вопросы двустороннего сотрудничества.

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