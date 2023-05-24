3.42 RUB
3.33 USD
3.63 EUR
Лукашенко прибыл с визитом в Россию, в программе на 24 мая - участие в II Евразийском экономическом форуме
Президент Беларуси Александр Лукашенко 24-25 мая совершает рабочий визит в Российскую Федерацию.Об этом сообщает БЕЛТА.
Глава государства 24 мая в Москве примет участие в пленарном заседании II Евразийского экономического форума. Александр Лукашенко представит позицию и приоритеты Беларуси по ключевым вопросам сотрудничества.
Евразийский экономический форум уже по традиции приурочен к заседанию Высшего Евразийского экономического совета, которое состоится 25 мая. Нынешнее заседание станет юбилейным - тридцатым.
Лидеры стран ЕАЭС рассмотрят ход выполнения решений по стратегическим направлениям развития евразийской экономической интеграции, подведут итоги международной деятельности союза. В повестке дня также вопросы, касающиеся финансирования совместных кооперационных проектов в отраслях промышленности, либерализации по отдельным секторам услуг, торгово-экономического сотрудничества с основными партнерами ЕАЭС, регламента работы Евразийской экономической комиссии, и ряд других.
На полях мероприятий глава белорусского государства встретится со своими зарубежными коллегами, обсудит вопросы двустороннего сотрудничества.
Президент
Все
Политика
Все
Общество
Все
В мире
Все
Регионы
Все
Зона X
Все
Минчанка по чужим паспортам покупала смартфоны, а затем продавала гаджеты
Девушка из Конго хотела стать студенткой в Беларуси - помешал фальшивый паспорт
Под Смоленском задержали белоруса с контрабандой форели стоимостью около 2,5 млн рос. рублей
66-летняя солигорчанка поверила "заморскому жениху" и потеряла 4500 долларов