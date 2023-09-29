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Лукашенко 29 сентября посещает с рабочей поездкой Могилевскую область

Лукашенко 29 сентября посещает с рабочей поездкой Могилевскую область

Президент Беларуси Александр Лукашенко 29 сентября посещает с рабочей поездкой Могилевскую область, сообщает БЕЛТА.

Глава государства проверит, как исполняются его поручения по комплексному ремонту дорог в перспективных сельских населенных пунктах, развитию животноводства и наращиванию производства ценных видов рыб.

"Наверняка речь пойдет и об экономических показателях региона, а также проблемных вопросах области", - отметили в телеграм-канале "Пул Первого".

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