Лукашенко: Беларусь безосновательно была объявлена "пособником агрессора"

Беларусь бездоказательно и безосновательно была объявлена "пособником агрессора". Об этом Президент Беларуси Александр Лукашенко заявил на заседании Совета безопасности, сообщает БелТА.



Глава государства напомнил, что почти сразу после начала активной фазы боевых действий на территории Украины Беларусь традиционно постаралась наладить диалог между сторонами конфликта. "Еще раз хочу подчеркнуть для тех, кто кричит "Нет войне!". Нам война эта не нужна. Потому что в результате этого конфликта - двух славянских народов - больше всего пострадать можем мы. Об этом я говорил с первого дня этого противостояния Украины и России. Мы в очередной раз предложили России и Украине безопасное место для переговоров, организовав их. Наша инициатива была услышана и с благодарностью принята. В Беларуси прошли три встречи россиян и украинцев, где были обозначены пути движения к мирному договору".



"Однако профессиональные действия наших военных и дипломатов остались незамеченными на Западе, - сказал Александр Лукашенко. - Бездоказательно и безосновательно Беларусь была объявлена "пособником агрессора". Вслед за этим незамедлительно последовали очередные санкции".



Что касается продолжившихся переговоров сторон в Стамбуле, Александр Лукашенко сказал: "Мы же не настаиваем. Пускай там проводят эти переговоры. Главное, чтобы был результат. Потому что война, еще раз подчеркиваю, это большой вред для Беларуси".

