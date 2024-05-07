Лукашенко: Беларусь будет предавать суду нацистов, причастных к злодеяниям, невзирая на личности и сроки давности

Беларусь будет предавать суду нацистов, причастных к злодеяниям. Невзирая на личности и сроки давности. Об этом заявил сегодня Александр Лукашенко на торжественном собрании по случаю Дня Победы.

Традиционно это мероприятие проходит накануне 9 Мая. Эта дата для нас несет в себе понимание сущности и правду жизни, через поколения предостерегает от ошибок и помогает строить будущее. Не случайно сохранение исторической памяти и героический подвиг белорусского народа закреплены в обновленной Конституции. О том, какую высокую цену наши люди заплатили за мир и свободу, должны знать все.

"Национальные богатства Беларуси были уничтожены либо вывезены на Запад. Сотни гетто и концлагерей превратили мирную республику в конвейер смерти. Сюда же свозили умирать людей из стран Европы, напомнил Александр Лукашенко.



"По сути, это был геноцид мирного населения. Этот факт официально установлен Чрезвычайной правительственной комиссией сразу после войны, и в наше время эти расследования продолжает Генеральная прокуратура. Погиб каждый третий. Как бы кто в "великих демократиях" ни противился и ни препятствовал, что бы ни говорил, невзирая на личности и сроки давности, мы будем выявлять и предавать суду причастных к злодеяниям нацистов. Пусть даже посмертно или заочно", - заявил Президент.



"При этом сегодня во многих западных государствах наша Победа объявлена вне закона. Под знаменами дивизий СС маршируют фашиствующие радикалы. На государственном уровне чествуют военных преступников. А те, кто чтит память о Великой Победе, объявляются врагами нации. Беспрецедентные информационные атаки и всевозможные фальсификации со стороны коллективного Запада оправдывают совершенные нацистами и их приспешниками зверства, - сказал белорусский лидер. - Мы видим, как реваншисты пытаются вытащить из преисподней обанкротившуюся нацистскую идеологию. Все подается так, как будто и не было никогда Нюрнбергского трибунала. И речь не только об Украине".



В этих условиях, отметил глава государства, правда о преступлениях фашизма служит серьезным предостережением человечеству, а сохранение исторической памяти обретает особое значение.

Президент: С распадом СССР уроки войны были позабыты

Именно благодаря политической, экономической и военной мощи Советского Союза континенту на десятилетия был обеспечен мир. И народам Европы это давно надо понять. Сегодня же мы наблюдаем обратную картину.

"Но с распадом СССР уроки войны были позабыты", - констатировал Президент.



Александр Лукашенко обратил внимание, что сегодня политики некоторых стран возомнили себя хозяевами мира. Для них стало обыденной практикой грубо и бесцеремонно вмешиваться в дела суверенных государств.



"Достаточно только объявить неугодную страну зоной своих интересов либо "угрозой" национальной безопасности, как тут же последуют ковровые бомбардировки и свержение "недемократического" режима, - заметил Президент. - По этой причине в различных уголках планеты постоянно вспыхивают очаги напряженности, разрушающие страны и целые регионы. Примеров огромное множество. Мы пришли к тому, что сегодня ни одно государство не чувствует себя защищенным от внешней агрессии".



Этому, по словам главы государства, способствует разрушение странами коллективного Запада фундаментальных основ стратегической стабильности и международных институтов безопасности.





Объективная реакция на угрозы с Запада

Обстановка продолжает только накаляться. Расширение военных блоков и войска НАТО на наших западных границах - это реальность. Беларусь - мирная страна, но отвечать на такие угрозы - жизненно необходимо. Вместе с союзниками. Вооруженные силы Беларуси и России отрабатывают вопросы применения нестратегического ядерного оружия. Проверка носит исключительно оборонительный характер, подчеркнул Президент. А также поделился объективной оценкой обстановки.

Глава государства подчеркнул, что мир никогда не подходил так близко к порогу ядерной войны, как сейчас. Он отметил, что заявления западных политиков (в авангарде европейцев идет Франция) ведут к эскалации напряженности не только на Европейском континенте, но и в мире в целом.



"Я человек мирный, я не хочу войны. Я историк и хорошо знаю, что Беларусь всегда вела не только и не столько свои войны. Беларусь всегда была театром военных действий. Я не только по книжкам изучал Вторую мировую и Великую Отечественную войну. Став Президентом, я ознакомился с истинным положением дел в июне 1941 года и накануне на нашей границе, когда мы верили в то, что нам говорили. Нас убеждали, что войны не будет, что все нормально", - отметил Александр Лукашенко.



Президент обратил внимание, что Беларусь не намерена поддаваться ни на какие провокации и не собирается ни с кем воевать. "Бросать страну, миллионы людей в горнило войны - это не ко мне. Просто наша задача - если снова, как это было, вражеский сапог ступит на нашу землю, мы должны нанести врагу неприемлемый ущерб. И он это должен понимать, - заявил белорусский лидер. - И когда ты понимаешь, что ты мгновенно получишь то, что тебе невозможно пережить, неприемлемый ущерб, урон, ты никогда (если у тебя еще осталось в голове что-то) не начнешь эту войну".



"Поэтому мы не верим никаким упованиям. Мы еще раз заявляем: мы ни на кого не собираемся нападать. Мы просто реагируем на то, что происходит не далеко, там где-то в Газе, где Израиль бомбит мирное население. Где уже десятки тысяч людей погибли - тишина. Мы не вмешиваемся в эти конфликты. Мы смотрим за своей землей и реагируем на то, что происходит рядом", - подчеркнул Александр Лукашенко.

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