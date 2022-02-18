Лукашенко: Беларусь будет строить свой порт под Санкт-Петербургом

Беларусь будет строить свой порт под Санкт-Петербургом. Об этом заявил сегодня журналистам Президент Беларуси Александр Лукашенко по итогам встречи в Москве с Президентом России Владимиром Путиным, сообщает БелТА.

"Я благодарен Владимиру Владимировичу за то, что он непосредственно отдал команды, как я попросил. Нам нужен порт. В нарушение международных соглашений нам закрыли те дороги и пути, порты, где мы работали. А это нельзя.Если государство не имеет выхода к морю, никто не имеет права закрыть этот путь, если ты имеешь выход к морю. Это нарушение. Президент России отдал распоряжение (я его попросил, чтобы помогли нам россияне: не было волокиты, бюрократии.Дело не в деньгах, деньги на это есть), чтобы мы под Питером могли построить свой порт и переваливать миллионы тонн грузов там, - сказал Александр Лукашенко. - При мне были отданы распоряжения, чтобы немедленно это строительство началось".

"И мы будем грузить в течение года-полутора (не знаю, сколько,посол занимался этим вопросом) там эти миллионы тонн грузов. Но если мы уже уйдем из Украины, Литвы, которая на 30% формировала свой бюджет за счет нашего транзита, мы туда не вернемся. Поэтому мы выстоим", - подчеркнул глава государства.