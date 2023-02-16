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Лукашенко: Беларусь была и остается открытой для жителей Литвы, настроенной на сотрудничество и диалог
Президент Беларуси Александр Лукашенко от имени белорусского народа и себя лично поздравил народ Литвы с национальным праздником - Днем восстановления государства, сообщили в пресс-службе белорусского лидера.
"Белорусы всегда были нацелены на мирное и дружелюбное сосуществование. Многовековое соседство установило между нашими народами неразрывные связи, фундаментом которых являются совместные семьи, искренняя дружба, общий бизнес, память, история, - говорится в поздравлении. - Несмотря на безуспешные попытки литовской руководящей элиты сменить избранную белорусским народом власть, необоснованно враждебную и лживую политику по отношению к нашей стране, Беларусь была и остается открытой для жителей Литвы, настроенной на сотрудничество и диалог. Свидетельством этому является решение о продлении на 2023 год безвизового порядка въезда для вас. Знаю, что и литовский народ разделяет желание жить в согласии с белорусами".
Александр Лукашенко пожелал гражданам Литвы скорейшего восстановления государственного политического и экономического курса, который отвечал бы настоящим интересам литовского народа. "Мира, спокойствия и благополучия вам и вашим близким", - добавил белорусский лидер.
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