Лукашенко: Беларусь была и остается открытой для жителей Литвы, настроенной на сотрудничество и диалог

"Белорусы всегда были нацелены на мирное и дружелюбное сосуществование. Многовековое соседство установило между нашими народами неразрывные связи, фундаментом которых являются совместные семьи, искренняя дружба, общий бизнес, память, история, - говорится в поздравлении. - Несмотря на безуспешные попытки литовской руководящей элиты сменить избранную белорусским народом власть, необоснованно враждебную и лживую политику по отношению к нашей стране, Беларусь была и остается открытой для жителей Литвы, настроенной на сотрудничество и диалог. Свидетельством этому является решение о продлении на 2023 год безвизового порядка въезда для вас. Знаю, что и литовский народ разделяет желание жить в согласии с белорусами".