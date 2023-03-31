Лукашенко: Беларусь - это Европа, ее центр

Беларусь - это Европа, ее географический центр, подчеркнул Президент Беларуси Александр Лукашенко в Послании белорусскому народу и Национальному собранию.

"Повторю отдельно, что уже было ранее сказано. Беларусь - это Европа, это ее географический центр. Отгородиться от нас не удастся никакими заборами с колючей проволокой ни полякам, ни литовцам, ни латышам, - сказал глава государства. - Но нам нужна новая Европа, по-настоящему независимая, добрососедская, экономически развитая, политически сильная, духовно богатая и культурно многогранная. И, конечно, вплетенная в евразийское пространство по всем ключевым измерениям сотрудничества".

По его словам, важность этого понимают все больше европейцев. Более того, они уже открыто об этом говорят. "Голоса в пользу бесперспективности и большой опасности дальнейшего нагнетания политического и экономического давления звучат все громче. Разговоры о том, что надо договариваться и с нами, и с Россией, уважать интересы Китая, уже проникли в сознание даже многих политиков", - обратил внимание Президент Беларуси.

Он отметил, что массовые протесты на улицах европейских городов уже нельзя не замечать, несмотря на тотальную цензуру в СМИ и мифическую евросолидарность.

"Мы, со своей стороны, всегда готовы к предметному обсуждению любых интересующих сфер. Но наша позиция неизменна: только с теми, кто уважает белорусский народ, его выбор и традиции. Только при условии соблюдения наших национальных интересов", - подчеркнул глава государства.