Лукашенко: Беларусь готова к углублению партнерских взаимоуважительных контактов с Бельгией по всем направлениям

Президент Беларуси Александр Лукашенко от имени белорусского народа и себя лично поздравил народ Королевства Бельгия с Национальным праздником. Об этом сообщает БЕЛТА со ссылкойна пресс-службу главы государства.

На протяжении веков белорусы и бельгийцы отстаивали свое право жить и созидать в независимом государстве, отметил белорусский лидер. "В последние десятилетия наши страны активно расширяли двустороннее сотрудничество, особенно в торгово-экономической и гуманитарной сферах, что, безусловно, вносило вклад в благополучие и развитие обоих народов, - говорится в поздравлении. - К сожалению, в связи с недальновидной политикой Европейского союза касательно Беларуси отношения между нами сейчас переживают не лучший период".