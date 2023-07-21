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Лукашенко: Беларусь готова к углублению партнерских взаимоуважительных контактов с Бельгией по всем направлениям

Лукашенко: Беларусь готова к углублению партнерских взаимоуважительных контактов с Бельгией по всем направлениям

Президент Беларуси Александр Лукашенко от имени белорусского народа и себя лично поздравил народ Королевства Бельгия с Национальным праздником. Об этом сообщает БЕЛТА со ссылкойна пресс-службу главы государства.

На протяжении веков белорусы и бельгийцы отстаивали свое право жить и созидать в независимом государстве, отметил белорусский лидер. "В последние десятилетия наши страны активно расширяли двустороннее сотрудничество, особенно в торгово-экономической и гуманитарной сферах, что, безусловно, вносило вклад в благополучие и развитие обоих народов, - говорится в поздравлении. - К сожалению, в связи с недальновидной политикой Европейского союза касательно Беларуси отношения между нами сейчас переживают не лучший период".

Глава государства выразил уверенность, что скорейший отказ от политики конфронтации и совместный поиск путей урегулирования противоречий поспособствует установлению мира на европейском континенте.

Александр Лукашенко подтвердил готовность Беларуси к углублению партнерских взаимоуважительных контактов с Бельгией по всем направлениям, а также пожелал жителям королевства здоровья, согласия и процветания.

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