Лукашенко: Беларусь готова помочь США с поставкой детского питания

После торжественного открытия поликлиники в Минске состоялась встреча главы государства с журналистами. Общение в режиме "вопрос-ответ" на самые актуальные темы! Прозвучало от Президента, что инициаторы санкций вредят сами себе в первую очередь. Александр Лукашенко считает, что белорусским компаниям надо смелее осваивать российский рынок. Что касается внутреннего - жесткий контроль за ценообразованием останется, чтобы продавцы неоправданно не завышали цены. И речь не только о Geely, это лишь один из примеров.

"Будем делать все, что возможно. Будем прежде всего контролировать эти процессы, - сказал Президент. - Подскочил доллар, ну ладно там импорт и прочее, поднялись цены (экономика у нас экспортно ориентированная, но импортозависимая по многим позициям). Доллар упал. Ну почему же продавцы и поставщики не привели цены в соответствие с долларом, если они ссылаются все время на доллар. Не привели, вот вам и рынок. Поэтому будем контролировать и спрашивать будем жестоко. Я - с тех, кто должен это контролировать".

Глава государства подчеркнул, что система контроля над ценообразованием в стране выстроена. И ее кроме Министерства антимонопольного регулирования и торговли также формируют профсоюзы, депутаты, Комитет госконтроля.

По словам Президента, в нынешней ситуации, в том числе санкционного давления, нужно искать пути удешевления товаров. И его реакция в отношении автомобилей Geely была сигналом всем. "Это не главный вопрос. Я привел этот пример. Но таких примеров предостаточно. Это был сигнал. Если не отреагируют, вы знаете мою реакцию. Она будет незамедлительной и самой жесткой. Хватит ссылаться на логистику и какие-то рыночные отношения. Давайте по-человечески будем строить бизнес и государственных предприятий, и частных", - подчеркнул белорусский лидер.

Беларусь хоть завтра готова помочь США с поставкой детского питания. Оно исчезло с полок американских магазинов. Александр Лукашенко считает, что уместны будут как гуманитарная помощь, так и поставки нашего детского питания на коммерческой основе.

Пообещал глава государства при любых обстоятельствах сохранить господдержку для многодетных семей. Это вне конкуренции. Озвучены сегодня и подробности о спецоперации по освобождению белорусов в Украине. Президент рассказал и о том, зачем понадобилось создавать народное ополчение и каким оно будет.