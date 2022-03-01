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Лукашенко: Беларусь и далее не планирует участвовать в спецоперации в Украине
Беларусь и далее не планирует участвовать в спецоперации в Украине. Об этом Президент Беларуси Александр Лукашенко заявил сегодня на совещании с членами Совета Безопасности и руководством Совета Министров, сообщает БелТА.
Глава государства рассказал, что сейчас операция проводится на пяти направлениях: с Крыма, Донецка, Луганска, в направлении Киева, Чернигова, Харькова. "При этом белорусская армия никакого участия в боевых действиях не принимала и не принимает. Мы можем это доказать кому угодно, но сегодня уже не надо. Американцы признали: мы не видим, чтобы Вооруженные Силы Беларуси принимали участие в этой операции. Более того, мы не видим, чтобы белорусская армия готовилась к участию в этой операции. Это в ответ на заявления наших беглых мерзавцев, которые развернули кампанию по всей Беларуси, что завтра эти, эти, эти части будут введены на территорию Украины. Никаких мною решений не принималось. И без моего решения эти части не могут быть выведены даже из казармы", - сказал Президент.
"Более того, российское руководство никогда не ставило перед нами этот вопрос - о нашем участии в вооруженном конфликте, - подчеркнул Александр Лукашенко. - Вопрос, зачем? У них что, нет этих вооружений, которые есть у нас? У них что, не хватает людских ресурсов? Предостаточно. Умение воевать? Предостаточно. Мы и далее не собираемся участвовать в этой спецоперации в Украине. Нет такой необходимости. Мы прикрываем своими силами государственную границу от Бреста до Мозыря для предотвращения проникновения в страну радикалов, оружия".
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