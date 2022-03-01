Лукашенко: Беларусь и далее не планирует участвовать в спецоперации в Украине

Глава государства рассказал, что сейчас операция проводится на пяти направлениях: с Крыма, Донецка, Луганска, в направлении Киева, Чернигова, Харькова. "При этом белорусская армия никакого участия в боевых действиях не принимала и не принимает. Мы можем это доказать кому угодно, но сегодня уже не надо. Американцы признали: мы не видим, чтобы Вооруженные Силы Беларуси принимали участие в этой операции. Более того, мы не видим, чтобы белорусская армия готовилась к участию в этой операции. Это в ответ на заявления наших беглых мерзавцев, которые развернули кампанию по всей Беларуси, что завтра эти, эти, эти части будут введены на территорию Украины. Никаких мною решений не принималось. И без моего решения эти части не могут быть выведены даже из казармы", - сказал Президент.

