3.42 RUB
3.34 USD
3.57 EUR
Лукашенко: Беларусь и Иран достигли значительных успехов в политической и торгово-экономической отраслях
Президент Беларуси Александр Лукашенко поздравил Президента Исламской Республики Иран Эбрахима Раиси и народ этой страны с праздником Навруз, пишет БЕЛТА.
"За прошедший год между нашими странами случился ряд важных двусторонних событий. Это и визиты на высшем и высоком уровнях, и рост товарооборота, и недавнее празднование 30-летия установления дипломатических отношений, - говорится в поздравлении. - Наши государствадостиглизначительных успехов в политической, торгово-экономической отраслях, стремятся взаимодействовать в промышленности, сельском хозяйстве, транспорте, трансформировать наработки в научно-техническом сотрудничестве в перспективные коммерческие проекты. Необходимо реализовать существующий потенциал подписанной на прошлой неделе"Дорожной карты"для развития долгосрочного партнерства Минска и Тегерана".
Александр Лукашенко выразил согласие с мнением Эбрахима Раиси, высказанным им во время визита белорусского лидера, что встреча двух президентов стала переломным моментом, отправным пунктом в улучшении белорусско-иранского всестороннего и всеобъемлющего сотрудничества. "Сердечно благодарю за Ваше гостеприимство и пользуюсь возможностью возобновить свое приглашение Вам посетить Минск в любое удобное время", - отметил Президент.
Глава государства пожелал Эбрахиму Раиси и всем иранцам отличного здоровья и благополучия.
Президент
Все
Почему Президент Беларуси упрекнул Секретариат ООН в махровом бюрократизме
"Пора от слов перейти к делу" - Лукашенко внес предложения по борьбе с изменением климата
"Нам предстоит еще немало сделать" - Лукашенко о развитии двусторонних отношений с Зимбабве
Александр Лукашенко в Баку встретился с главой Зимбабве
Политика
Все
Общество
Все
Шпаковский: Экологическая повестка - значимый вопрос будущего человечества, и о нем нужно говорить
Переработка мусора и артезианская вода: как в Минске реализуется экологическая политика
500 легковушек и около 300 грузовиков стоят в очереди на белорусско-польской границе
Авдонин: Беларусь находится в числе государств, которые ориентируются на будущее человечества
В мире
Все
Регионы
Все
Происшествия
Все