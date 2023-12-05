Лукашенко: Беларусь и Таиланд имеют большой потенциал сотрудничества во многих сферах

Президент Беларуси Александр Лукашенко поздравил Короля Таиланда Маху Вачиралонгкорна и народ этой страны с Национальным днем Королевства Таиланд, сообщили в пресс-службе белорусского лидера.

"Уверен, что Минск и Бангкок имеют большой потенциал сотрудничества как в экономической, политической и гуманитарной сферах, так и на международных площадках, прежде всего в ООН и АСЕАН", - подчеркнул глава государства.

Александр Лукашенко считает, что географическое расстояние между нашими странами никак не препятствует белорусам и таиландцам успешно выполнять актуальные задачи по укреплению государственного суверенитета, повышению благосостояния населения, совместно искать решения для наиострейших мировых вопросов мира и безопасности, в том числе продовольственной, ядерной и военной составляющих.