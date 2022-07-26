Лукашенко: Беларусь намерена наращивать взаимовыгодное сотрудничество с Мальдивами

"Беларусь заинтересована в расширении контактов с Мальдивами на всех уровнях и намерена постепенно наращивать взаимовыгодное сотрудничество по широкому спектру направлений, - говорится в поздравлении. - Сегодня в нашей торговле сохраняется большой нереализованный потенциал в таких отраслях, как деревообработка, нефтехимия, фармацевтика, наука и технологии, производство продуктов питания, а также в сфере поставок строительных материалов, техники и оборудования".