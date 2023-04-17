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Лукашенко: Беларусь намерена наращивать взаимовыгодное сотрудничество с Сирией
Президент Беларуси Александр Лукашенко поздравил Президента Сирии Башара Асада с национальным праздником - Днем эвакуации. Об этомсообщили в пресс-службе главы государства.
"Под Вашим руководством страна мужественно выдерживает испытания в условиях жестких санкционных ограничений и политического давления со стороны агрессивного Запада, справляется с последствиями природных катаклизмов, - говорится в поздравлении. - Беларусь продолжит оказывать необходимую помощь братской Сирии для скорейшего преодоления невзгод, которые обрушились на ваше государство".
В этом году отмечается 30-летие установления дипломатических отношений между Минском и Дамаском, напомнил белорусский лидер. "Придавая историческое значение этой юбилейной дате, хочу подчеркнуть, что Беларусь намерена наращивать взаимовыгодное сотрудничество с Сирией. Рассчитываю на дальнейшее плодотворное развитие при Вашей личной поддержке межгосударственного диалога по всем направлениям".
Александр Лукашенко пожелал Башару Асаду крепкого здоровья и мира.
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