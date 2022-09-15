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Лукашенко: Беларусь настроена на продолжение тесного двустороннего взаимодействия с Никарагуа
Президент Беларуси Александр Лукашенко от имени белорусского народа и себя лично поздравил Президента Никарагуа Хосе Даниэля Ортегу Сааведру с Днем Независимости, сообщает пресс-служба белорусского лидера.
"Беларусь всегда ощущает безусловную поддержку Никарагуа на площадках Организации Объединенных Наций и настроена на продолжение тесного двустороннего взаимодействия ради обеспечения суверенного развития наших стран и совместного поиска путей урегулирования наиболее острых глобальных проблем", - подчеркнул Александр Лукашенко.
Глава государства выразил убеждение, что в эти трудные времена Минск и Манагуа должны использовать высокий уровень политического доверия для придания значительного дополнительного импульса торгово-экономическому сотрудничеству с выходом на реализацию конкретных взаимовыгодных проектов.
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