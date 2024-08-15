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Лукашенко: Беларусь неизменно стремится к углублению диалога с Индией и рассчитывает совместными усилиями вывести отношения на качественно новый уровень
Президент Беларуси Александр Лукашенко от имени белорусских граждан и себя лично поздравил Президента Индии Драупади Мурму, премьер-министра этой страны Нарендру Моди, а также всех ее жителей с национальным праздником - Днем Независимости. Об этом сообщает БЕЛТА со ссылкой на пресс-службубелорусского лидера.
"Благодаря самостоятельному курсу индийского правительства, его исключительной ориентированности на интересы народа и ответственному подходу во внешней политике Индия по праву пользуется заслуженным авторитетом на глобальной арене, а также играет важную роль в решении актуальных вопросов международной повестки дня",
- говорится в поздравлении Драупади Мурму.
Глава государства подчеркнул, что Беларусь высоко оценивает деятельность индийского руководства по осуществлению масштабных социально-экономических преобразований, обеспечению стабильности и согласия в стране.
Александр Лукашенко обратил внимание, что Минск неизменно стремится к углублению диалога с Нью-Дели и рассчитывает активными совместными усилиями вывести отношения на качественно новый уровень как в политической, так и торгово-экономической сферах.
"Буду рад обсудить с Вами возможные шаги в этом направлении во время нашей личной встречи",
- отметил Президент Беларуси в послании Президенту Индии. Глава государства также поблагодарил Драупади Мурму за принципиальную поддержку вступления Беларуси в качестве полноправного члена в Шанхайскую организацию сотрудничества.
В поздравлении в адрес премьер-министра Нарендры Моди Александр Лукашенко констатировал, что в Беларуси дорожат добрыми дружественными отношениями, которые сложились между странами и позволяют им находить взаимный интерес в самых разных отраслях.
"Убежден, благодаря эффективной реализации мероприятий "дорожной карты" по развитию ключевых направлений сотрудничества мы сумеем вывести наше партнерство на качественно новый уровень", - подчеркнул белорусский лидер.
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