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Лукашенко: Беларусь неизменно заинтересована в сотрудничестве с Грецией по широкому спектру направлений
Президент Беларуси Александр Лукашенко поздравил народ Греции с Днем Независимости, пишет БЕЛТА.
"Для белорусов Греческая Республика известна как государство с богатой историей и неповторимой культурой, сердечными и гостеприимными людьми. Общие духовные ценности объединяют наши страны. Надеюсь, что, несмотря на сложную геополитическую ситуацию, Беларусь и Греция смогут сохранить взаимный интерес к поддержанию и развитию связей на благо обоих народов", - говорится в поздравлении.
Глава государства подчеркнул, что Минск неизменно заинтересован в возобновлении и углублении уважительного и партнерского сотрудничества с Афинами по широкому спектру направлений, в том числе в торгово-экономической,инвестиционной и гуманитарной сферах.
Александр Лукашенко пожелал жителям Греции здоровья, процветания и благополучия.
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