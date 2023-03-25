Лукашенко: Беларусь неизменно заинтересована в сотрудничестве с Грецией по широкому спектру направлений

"Для белорусов Греческая Республика известна как государство с богатой историей и неповторимой культурой, сердечными и гостеприимными людьми. Общие духовные ценности объединяют наши страны. Надеюсь, что, несмотря на сложную геополитическую ситуацию, Беларусь и Греция смогут сохранить взаимный интерес к поддержанию и развитию связей на благо обоих народов", - говорится в поздравлении.