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Лукашенко: Беларусь рассчитывает, что взаимодействие со Шри-Ланкой будет системным и многоплановым
Президент Беларуси Александр Лукашенко поздравил Президента Демократической Социалистической Республики Шри-Ланка Ранила Викрамасингхе с национальным праздником - Днем Независимости. Об этом сообщили в пресс-службе белорусского лидера.
"Убежден, что благодаря Вашему богатому опыту работы на ответственных государственных должностях страна успешно преодолеет все трудности экономического кризиса, вызванного последствиями пандемии коронавируса, и продолжит устойчивое развитие", - говорится в поздравлении.
"Несмотря на географическую удаленность, сотрудничество между Минском и Коломбо постепенно совершенствуется, в первую очередь в политической и образовательной сферах", - подчеркнул белорусский лидер. Вместе с тем, обратил внимание он, значительный нереализованный потенциал сохраняется в таких отраслях, как промышленность, сельское хозяйство, фармацевтика, наука и технологии.
"Надеюсь, что при Вашей поддержке белорусско-ланкийское взаимодействие приобретет комплексный, системный, многоплановый характер", - отметил Президент.
Александр Лукашенко пожелал Ранилу Викрамасингхе крепкого здоровья и успехов в работе, а ланкийскому народу - мира и благополучия.
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