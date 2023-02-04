Лукашенко: Беларусь рассчитывает, что взаимодействие со Шри-Ланкой будет системным и многоплановым

Президент Беларуси Александр Лукашенко поздравил Президента Демократической Социалистической Республики Шри-Ланка Ранила Викрамасингхе с национальным праздником - Днем Независимости. Об этом сообщили в пресс-службе белорусского лидера.

"Убежден, что благодаря Вашему богатому опыту работы на ответственных государственных должностях страна успешно преодолеет все трудности экономического кризиса, вызванного последствиями пандемии коронавируса, и продолжит устойчивое развитие", - говорится в поздравлении.

"Несмотря на географическую удаленность, сотрудничество между Минском и Коломбо постепенно совершенствуется, в первую очередь в политической и образовательной сферах", - подчеркнул белорусский лидер. Вместе с тем, обратил внимание он, значительный нереализованный потенциал сохраняется в таких отраслях, как промышленность, сельское хозяйство, фармацевтика, наука и технологии.

"Надеюсь, что при Вашей поддержке белорусско-ланкийское взаимодействие приобретет комплексный, системный, многоплановый характер", - отметил Президент.