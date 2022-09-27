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Лукашенко: Беларусь всегда искренне радовалась успехам Туркменистана
Президент Беларуси Александр Лукашенко поздравил Президента Туркменистана Сердара Бердымухамедова и народ этой страны с Днем Независимости, пишет БелТА.
"Туркменистан сегодня - это динамично развивающееся государство, достигшее за годы суверенитета значительных результатов во многих сферах, - говорится в поздравлении. - В рамках общей истории и пространства Беларусь всегда искренне радовалась вашим успехам".
Глава государства выразил уверенность, что совместными усилиями удастся, сохранив сложившиеся связи, вывести двусторонние отношения на качественно новый уровень.
Александр Лукашенко пожелал Сердару Бердымухамедову доброго здоровья, созидательной энергии и новых свершений на ниве государственного строительства, а суверенному нейтральному Туркменистану - дальнейшего процветания, мира и добра.
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