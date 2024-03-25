Лукашенко: Беларусь всегда видела в Греции хорошего европейского соседа и партнера

Президент Беларуси Александр Лукашенко поздравил народ Греции с Днем Независимости, сообщили в пресс-службе белорусского лидера.

"На протяжении многих десятилетий Минск и Афины строили сотрудничество на основе христианских ценностей, совместной экономической выгоды, справедливых принципов международного права и межгосударственного взаимодействия. Несмотря на отсутствие общих географических границ, Беларусь всегда видела в Греции хорошего европейского соседа и партнера", - отметил Александр Лукашенко.

Глава государства подчеркнул, что белорусская сторона готова к возобновлению утраченных хозяйственных связей, формированию новых контактов по разнообразным направлениям.

"Приглашаем вас использовать возможность посетить нашу страну в рамках безвизового режима, принять участие в ряде выставок, спортивных соревнований, культурных мероприятий", - говорится в поздравлении.