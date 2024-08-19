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Лукашенко: Беларусь остается социально ориентированным государством и продолжит оказывать поддержку людям
Беларусь остается социально ориентированным государством и продолжит оказывать поддержку тем, кто в ней нуждается. Об этом Президент Беларуси Александр Лукашенко заявил в интервью телеканалу "Россия".
"У нас социально ориентированное государство. Это во всех документах (прописано. - Прим.), - констатировал белорусский лидер. - У нас образование бесплатное (кроме вузов, в которые мы набираем сверх того, что нужно в экономике и социальной жизни), здравоохранение бесплатное, и такие манипуляции, операции в здравоохранении, которые стоят огромных денег (а гражданам страны предоставляются бесплатно. - Прим.)".
Вместе с тем при проведении такой политики есть и определенные перекосы, на которые Президент указывал раньше и обратил внимание сейчас. "Я это откровенно говорю. И сейчас говорю, перед выборами, - обратил внимание Александр Лукашенко. - Все-таки люди должны прежде всего отвечать сами за себя и стараться себя обеспечить сами. А если уж где-то что-то не получилось или инвалид, больной человек, тогда государство должно подставить свое плечо".
"Перекос есть, но отойти от этой политики я не могу. Да и нет такой необходимости. Пока мы выдерживаем эти социальные нагрузки. Мы выдерживаем, и люди привыкли", - сказал Президент.
Смотрите телеверсию интервью Александра Лукашенкоканалу "Россия"ЗДЕСЬ
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