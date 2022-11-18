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Лукашенко: Беларусь высоко ценит конструктивную позицию Омана по международной повестке дня
Президент Беларуси Александр Лукашенко поздравил Султана Омана Хайсама бен Тарека аль Саида и народ этой страны с Национальным днем, сообщает БЕЛТА.
Глава государства подчеркнул, что Беларусь очень дорожит добрыми отношениями, которые успешно развиваются с Оманом уже 30 лет: "Мы высоко ценим конструктивную позицию Вашей страны по вопросам международной повестки дня, а также усилия, направленные на обеспечение регионального мира и стабильности".
Президент выразил убеждение, что белорусско-оманское сотрудничество можно значительно расширить по целому ряду направлений: "Готовы к продолжению плодотворного взаимодействия в отраслях торговли и инвестиций, промышленности и сельского хозяйства, науки, медицины, образования и культуры".
Александр Лукашенко пожелал Хайсаму бен Тареку аль Саиду крепкого здоровья, счастья и успехов, а дружественному народу Омана - мира и процветания.
Фото: БелТА
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