Лукашенко: Беларусь заинтересована в более динамичном и практическом взаимодействии с Камбоджей

Президент Беларуси Александр Лукашенко от имени белорусского народа и себя лично поздравил Короля Камбоджи Нородома Сихамони и народ этой страны с 70-летием независимости королевства, сообщили в пресс-службе белорусского лидера.

"На протяжении последних лет ваша самобытная страна достигла значительного прогресса в развитии человеческого потенциала, социальном преобразовании, модернизации всех сфер жизни. Беларусь заинтересована в придании более динамичного и практического характера взаимодействию с Камбоджей, особенно в отраслях промышленности, сельского хозяйства, электротранспорта, нефтепереработки, фармацевтики, науки и образования", - говорится в поздравлении.

Глава государства выразил убеждение, что совместно Беларусь и Камбоджа смогут найти точки роста двустороннего сотрудничества в интересах граждан обеих стран.