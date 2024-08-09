Лукашенко: Беларусь заинтересована в дальнейшем углублении взаимовыгодного сотрудничества с Республикой Сингапур в различных сферах

Президент Беларуси Александр Лукашенко от имени белорусского народа и себя лично поздравил Президента Республики Сингапур Тармана Шанмугаратнама и всех сингапурцев с национальным праздником - Днем Независимости. Об этом сообщает БЕЛТА со ссылкой напресс-службубелорусского лидера.

"История суверенного Сингапура ярко свидетельствует о том, что в современном мире влияние и значимость государства определяются не только и не столько его размерами, географическим положением, наличием природных ресурсов, сколько силой духа и трудолюбием его народа",

- отметил глава государства.

Александр Лукашенко обратил внимание, что наши страны связывают многолетние отношения дружбы и доверия, стремление к сохранению и укреплению независимости, устойчивого развития, повышению роли малых и средних государств на международной арене.

Президент подчеркнул:

"

Республика Беларусь заинтересована в дальнейшем углублении взаимовыгодного сотрудничества с Республикой Сингапур в сферах экономики, торговли, продовольственной безопасности, расширении межпарламентских, деловых и гуманитарных контактов".