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Лукашенко: Беларусь заинтересована в развитии политического диалога с Доминиканской Республикой

Лукашенко: Беларусь заинтересована в развитии политического диалога с Доминиканской Республикой

Президент Беларуси Александр Лукашенко поздравил Президента Доминиканской Республики Луиса Родольфо Абинадера Корону и народ этой страны с 180-й годовщиной независимости, сообщили в пресс-службе белорусского лидера.

"К этой значимой дате ваша страна подходит с серьезными достижениями в экономике и социальной сфере, очевидным для каждого гражданина улучшением качества жизни", - говорится в поздравлении.

Глава государства подчеркнул, что Беларусь заинтересована в развитии политического диалога с Доминиканской Республикой на принципах взаимного уважения и доверия, в расширении взаимодействия в международных организациях, более полной реализации потенциала торгово-экономического сотрудничества.

Александр Лукашенко пожелал Луису Родольфо Абинадеру Короне здоровья и осуществления намеченных планов, направленных на построение крепкого, процветающего государства, а доминиканцам - счастья, мира и благополучия.

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