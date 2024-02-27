Лукашенко: Беларусь заинтересована в развитии политического диалога с Доминиканской Республикой

Президент Беларуси Александр Лукашенко поздравил Президента Доминиканской Республики Луиса Родольфо Абинадера Корону и народ этой страны с 180-й годовщиной независимости, сообщили в пресс-службе белорусского лидера.

"К этой значимой дате ваша страна подходит с серьезными достижениями в экономике и социальной сфере, очевидным для каждого гражданина улучшением качества жизни", - говорится в поздравлении.

Глава государства подчеркнул, что Беларусь заинтересована в развитии политического диалога с Доминиканской Республикой на принципах взаимного уважения и доверия, в расширении взаимодействия в международных организациях, более полной реализации потенциала торгово-экономического сотрудничества.