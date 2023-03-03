Лукашенко: Беларусь заинтересована в возобновлении равноправного политического диалога с Болгарией

"Издревле наши страны объединены славянскими традициями, общими духовными ценностями, православием и кириллицей. Белорусы были среди тех, кто сражался за освобождение Болгарии и ее независимость во время Второй мировой войны. Несмотря на то что Беларусь и Болгария выбрали разные пути развития и союзы, наше сотрудничество всегда являлось конструктивным, строилось на принципах доверия и уважения, - говорится в поздравлении. - Уверен, неблагоприятная политическая конъюнктура не сумеет сломать дух дружбы, разорвать многочисленные межчеловеческие связи между белорусами и болгарами".