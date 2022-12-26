Лукашенко: Беларусбанк по праву может гордиться вековой историей по-настоящему народного банка страны

Глава государства Александр Лукашенко поздравил работников и ветеранов ОАО "АСБ Беларусбанк" с 100-летним юбилеем. Об этом сообщает БелТА со ссылкой напресс-службу белорусского лидера.

Сегодня Беларусбанк является лидером отечественного финансового рынка, разветвленная сеть филиалов и отделений обслуживает предприятия и граждан как в областных центрах, так и в небольших поселках и агрогородках, отметил Президент. "Ваши активное кредитование инвестиционных проектов, покупателей отечественных товаров, участие в реализации важнейших государственных программ и внедрение инновационных технологий банковского обслуживания поддерживают экономическое развитие страны и способствуют росту благосостояния наших людей, - подчеркнул белорусский лидер. - Особого общественного признания заслуживает деятельность по расширению доступности банковских услуг и поддержка важнейших государственных инициатив в социальной сфере".