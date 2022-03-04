Лукашенко: Белорусская армия в спецоперации в Украине никакого участия не принимала и принимать не намерена

Конституция Республики Беларусь - это наша идеология. Мы создали и приняли уникальный правовой документ. Президент сегодня подписал решение республиканского референдума.

С прежней Конституцией мы многого достигли, но пришло время заглянуть за горизонт. Сегодня мы находимся под беспрецедентным ударом санкций, информационного манипулирования. На провокации, в том числе военные, не поддаемся. Наша армия исключительно защищает свои рубежи, в очередной раз подчеркнул белорусский лидер.