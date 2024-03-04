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Лукашенко: Белорусский милиционер всегда с честью выполняет обязанности и в любую минуту готов прийти на помощь
Президент Беларуси Александр Лукашенко поздравил сотрудников и ветеранов органов внутренних дел с 107-й годовщиной со дня образования белорусской милиции. Об этом сообщили в пресс-службе главы государства.
"Более века органы внутренних дел и в праздники, и в будни самоотверженным трудом и целеустремленным служением закону обеспечивают правопорядок в стране, делая все возможное, чтобы наш народ жил в спокойствии, мире и согласии.
Ваша опасная и трудная профессия требует от каждого ежедневных решительности, мужества и отваги, бескомпромиссной жесткости к преступнику и огромной доброты к тем, кто нуждается в защите.
Наши граждане всецело доверяют вам и знают, что белорусский милиционер всегда с честью выполняет свои обязанности и в любую минуту готов прийти на помощь.
Особую признательность выражаю женщинам в милицейских погонах, которые наравне с мужчинами несут все тяготы нелегкой службы. Благодарю матерей сотрудников и их жен, обеспечивающих надежный тыл и всемерно поддерживающих своих любимых мужчин в их непростом профессиональном выборе.
Сегодня мы чествуем и ветеранов органов внутренних дел, которые внесли большой вклад в борьбу с преступностью, обеспечив мир и спокойствие нашей родной Беларуси. Спасибо, что и сейчас вы принимаете самое активное участие в патриотическом воспитании молодежи, делитесь с ней личным опытом.
Мы никогда не забудем героические подвиги наших стражей правопорядка и поименно чтим погибших при исполнении служебного долга.
В этот праздничный день желаю вам и вашим близким крепкого здоровья, счастья, благополучия и мирного неба над головой!"
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