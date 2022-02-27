Лукашенко: Белорусский язык надо знать, потому что это нас отличает от других

Белорусский язык надо знать, потому что это нас отличает от других. Об этом Президент Беларуси Александр Лукашенко заявил журналистам после голосования на референдуме по обновленной Конституции, сообщает БелТА .

"Можа, ты размаўляешь на сакавiтай беларускай мове. Калi ласка. А Наташа Бреус, прекрасно зная беларускую мову, задает мне на русском языке вопросы. Ну и что?" - обратился Президент к журналистам.

Одновременно глава государства подчеркнул, что не надо давить на людей в вопросе, на каком языке они разговаривают. В этом плане он привел негативный пример того, что произошло в Украине. "Разговаривайте на том языке, на котором хотите. Зачем было ломать через колено людей, зная, что на востоке Украины да и на Западе разговаривали в основном в быту на русском языке? Зачем было ломать через колено?" - спросил глава государства.