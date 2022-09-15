ПолитикаПрезидентОбществоЭкономикаПроисшествияЗдоровьеТехнологииКультураРегионыСпортВ миреТелеграм новостиКругозор

Лукашенко: Белорусско-зимбабвийский диалог будет способствовать расширению взаимовыгодного сотрудничества

Лукашенко: Белорусско-зимбабвийский диалог будет способствовать расширению взаимовыгодного сотрудничества

Президент Беларуси Александр Лукашенко поздравил Президента Зимбабве Эммерсона Мнангагву с 80-летием, сообщает пресс-служба белорусского лидера.

"Под Вашим руководством Зимбабве за последние годы достигла впечатляющих успехов в социально-экономическом развитии, уверенно отстаивала свои интересы на международной арене", - говорится в поздравлении.

Глава государства подчеркнул, что высоко ценит партнерские отношения, которые сложились между Минском и Хараре.

"Убежден, что открытый и доверительный белорусско-зимбабвийский диалог будет способствовать расширению взаимовыгодного сотрудничества в различных отраслях, эффективной реализации новых совместных проектов", - отметил Президент.

Президент

Все

Политика

Все

Общество

Все

В мире

Все

Регионы

Все

Зона X

Все