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Лукашенко: Белорусско-зимбабвийский диалог будет способствовать расширению взаимовыгодного сотрудничества
Президент Беларуси Александр Лукашенко поздравил Президента Зимбабве Эммерсона Мнангагву с 80-летием, сообщает пресс-служба белорусского лидера.
"Под Вашим руководством Зимбабве за последние годы достигла впечатляющих успехов в социально-экономическом развитии, уверенно отстаивала свои интересы на международной арене", - говорится в поздравлении.
Глава государства подчеркнул, что высоко ценит партнерские отношения, которые сложились между Минском и Хараре.
"Убежден, что открытый и доверительный белорусско-зимбабвийский диалог будет способствовать расширению взаимовыгодного сотрудничества в различных отраслях, эффективной реализации новых совместных проектов", - отметил Президент.
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