Лукашенко: белорусское государство было создано народом и для народа, таким оно и остается

Истоки белорусских политических традиций уходят во времена древних вечей. Об этом Президент Беларуси Александр Лукашенко заявил на республиканском семинаре-совещании "Актуализация методов и форм работы с населением на местном уровне", сообщает БелТА.

Глава государства отметил, что вот уже более четверти века в Беларуси целенаправленно укрепляют вертикаль власти снизу, максимально приближая ее к людям.

Президент заявил, что все известные в белорусской истории аристократические режимы - княжеский, шляхетский и царский - прочно ассоциируются с гнетом. "Белорусское же государство было создано народом и для себя самого - для народа. Таким оно и остается. Другими словами, говоря об актуализации форм и методов работы с населением на местном уровне, мы должны понимать, что управленческая вертикаль ни в коем случае не противопоставляется народу", - обратил внимание глава государства.