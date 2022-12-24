Лукашенко белорусской претендентке в космонавты после центрифуги: Вообще молодец!

В подмосковном Звездном городкево время посещенияНаучно-исследовательского испытательного центра подготовки космонавтов имени Ю.А. Гагарина глава государства Александр Лукашенко пообщался с одной из белорусских претендентокв космонавты, пишет БелТА.

Александр Лукашенко в Звездном городке сначала направился в здание с центрифугой, где как раз проходила тренировка одной из претенденток в космонавты от Беларуси. "Вообще молодец!" - отметил глава государства, наблюдая на мониторе, как девушка справляется с перегрузками.

Президент затем пообщался с девушкой лично. "Жива, здорова! Молодец! Я не первый раз вижу испытание такое. Но ты вообще! Как себя чувствуешь?" - спросил он.

"Ощущения незабываемые. На всю жизнь", - ответила она.