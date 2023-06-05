Лукашенко: Белорусы и датчане, вопреки надуманным противоречиям, сумели сохранить сотрудничество

Президент Беларуси Александр Лукашенко поздравил народ Дании с национальным праздником - Днем Конституции, пишет БЕЛТА.

"Беларусь и Дания на протяжении многих лет успешно развивали взаимодействие в сферах высоких технологий, промышленности, животноводства, охраны климата, ветряной энергетики. Мы по праву можем гордиться своими высокими социально-экономическими стандартами, которые стали отличным примером для многих стран мира", - говорится в поздравлении.

Сегодня эти достижения находятся под угрозой несправедливых санкций и нагнетания военной истерии, что не приносит обеим сторонам ничего, кроме падения уровня жизни и неуверенности в завтрашнем дне, убежден белорусский лидер.

Глава государства с удовлетворением отметил, что белорусы и датчане, несмотря на все надуманные противоречия, сумели сохранить установившиеся за десятилетия связи в сферах торговли, инвестиций и культуры.

"Уверен, только равноправный диалог, взаимное уважение и продолжение двустороннего сотрудничества вернут мир и спокойствие в наш общий регион", - подчеркнул Президент.