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Лукашенко: Белорусы и датчане, вопреки надуманным противоречиям, сумели сохранить сотрудничество
Президент Беларуси Александр Лукашенко поздравил народ Дании с национальным праздником - Днем Конституции, пишет БЕЛТА.
"Беларусь и Дания на протяжении многих лет успешно развивали взаимодействие в сферах высоких технологий, промышленности, животноводства, охраны климата, ветряной энергетики. Мы по праву можем гордиться своими высокими социально-экономическими стандартами, которые стали отличным примером для многих стран мира", - говорится в поздравлении.
Сегодня эти достижения находятся под угрозой несправедливых санкций и нагнетания военной истерии, что не приносит обеим сторонам ничего, кроме падения уровня жизни и неуверенности в завтрашнем дне, убежден белорусский лидер.
Глава государства с удовлетворением отметил, что белорусы и датчане, несмотря на все надуманные противоречия, сумели сохранить установившиеся за десятилетия связи в сферах торговли, инвестиций и культуры.
"Уверен, только равноправный диалог, взаимное уважение и продолжение двустороннего сотрудничества вернут мир и спокойствие в наш общий регион", - подчеркнул Президент.
Александр Лукашенко пожелал народу Дании мира и процветания.
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