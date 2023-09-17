Белорусы - самая миролюбивая нация на земле. Об этом Президент Беларуси Александр Лукашенко заявил на патриотическом форуме "Мы - белорусы!", посвященном Дню народного единства, сообщает БЕЛТА.

"Какие бы внутриполитические события у наших соседей ни происходили, народы, еще раз повторяю, поляки, литовцы, латыши, украинцы, должны понимать: мы - самая миролюбивая нация на земле. Ни атомным оружием, ни какими-то подразделениями - "Вагнер" и так далее - мы не размахиваем и никому не угрожаем", - заявил белорусский лидер.

Александр Лукашенко, однако, напомнил об исторических фактах: "Мы и тогда никому не угрожали. Но нас стерли фактически с лица земли. В последней войне мы потеряли каждого третьего. И тогда беспечность и самоуспокоенность сыграли не последнюю роль в том, что мы чуть не потеряли Беларусь".