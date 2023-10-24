Белорусы создают такие автомобили, что любая страна может позавидовать. Об этом Президент Беларуси Александр Лукашенко заявил 24 октября на встрече с молодежным активом, сообщает БЕЛТА.

Среди участников встречи были молодые сотрудники различных предприятий. Работник "БЕЛДЖИ", в частности, поинтересовался у главы государства, каким он видит дальнейшее развитие автомобилестроения.

В декабре "БЕЛДЖИ" будет уже 12 лет. История завода начиналась с небольшого производства, где работали чуть более 50 человек. Сейчас это известное на всю страну предприятие, здесь трудятся около полутора тысяч человек. Автомобили Geely пользуются огромной популярностью не только среди белорусов, но и за рубежом. Спрос на них постоянно растет.

"Мы страна автомобилистов. Мы создаем такие машины, что любая страна может позавидовать: и малотоннажные, и среднетоннажные, и крупнотоннажные - БЕЛАЗ. МАЗ - среднего класса автомобиль по грузоподъемности", - отметил Александр Лукашенко.

Во время торжественного открытия завода "БЕЛДЖИ" в ноябре 2017 года Президент заявил, что его мечта - производить в Беларуси собственный легковой автомобиль - осуществилась. Партнером выступила китайская сторона.