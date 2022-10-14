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Лукашенко: Бескорыстная материнская любовь является ориентиром и хранителем в течение всей жизни
Президент Беларуси Александр Лукашенко поздравил соотечественниц с Днем матери. Об этом сообщили в пресс-службе главы государства.
Поздравление Президента Беларуси с Днем матери
Дорогие соотечественницы!
Сердечно поздравляю вас с Днем матери.
Этот прекрасный праздник наполнен самыми искренними и нежными чувствами к тем, чье величайшее призвание - дарить новую жизнь, оберегать и согревать ее своей любовью и заботой.
Радость материнства - это ни с чем не сравнимое счастье, огромная ответственность за воспитание достойного человека, гражданина и патриота.
Светлый образ матери придает неиссякаемые силы, когда мы сталкиваемся с трудностями, и умножает радость, когда добиваемся успеха. Бескорыстная материнская любовь является ориентиром и хранителем в течение всей жизни, учит любить Родину, творить добро, уважать национальные традиции.
Особые слова признательности - многодетным мамам, женщинам, воспитывающим детей с особенностями развития, а также тем, кто дарит ласку и домашний уют в приемных семьях. Преклоняюсь перед огромной силой материнских чувств и широтой вашей души.
Благодарю вас, дорогие мамы, за неустанный самоотверженный труд и ежедневную заботу о будущем родной Беларуси.
Желаю вам и вашим близким крепкого здоровья, мирного неба, оптимизма и благополучия.
Александр Лукашенко
14 октября 2022 года.
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