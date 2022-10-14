Лукашенко: Бескорыстная материнская любовь является ориентиром и хранителем в течение всей жизни

Президент Беларуси Александр Лукашенко поздравил соотечественниц с Днем матери. Об этом сообщили в пресс-службе главы государства.

Поздравление Президента Беларуси с Днем матери

Дорогие соотечественницы!

Сердечно поздравляю вас с Днем матери.

Этот прекрасный праздник наполнен самыми искренними и нежными чувствами к тем, чье величайшее призвание - дарить новую жизнь, оберегать и согревать ее своей любовью и заботой.

Радость материнства - это ни с чем не сравнимое счастье, огромная ответственность за воспитание достойного человека, гражданина и патриота.

Светлый образ матери придает неиссякаемые силы, когда мы сталкиваемся с трудностями, и умножает радость, когда добиваемся успеха. Бескорыстная материнская любовь является ориентиром и хранителем в течение всей жизни, учит любить Родину, творить добро, уважать национальные традиции.

Особые слова признательности - многодетным мамам, женщинам, воспитывающим детей с особенностями развития, а также тем, кто дарит ласку и домашний уют в приемных семьях. Преклоняюсь перед огромной силой материнских чувств и широтой вашей души.

Благодарю вас, дорогие мамы, за неустанный самоотверженный труд и ежедневную заботу о будущем родной Беларуси.

Желаю вам и вашим близким крепкого здоровья, мирного неба, оптимизма и благополучия.

Александр Лукашенко

14 октября 2022 года.