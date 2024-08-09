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Лукашенко: Без развития села страны не будет, село - это основа
"Без развития села страны не будет. Мы - славяне - люди коллективные по своему духу, по менталитету. Село - это основа", - заявил Президент Александр Лукашенко на совещании в Шклове. Тема большой встречи - вопросы эффективности сельхозпроизводства в регионе. Как отметил глава государства, спрос на продовольствие в мире лишь растет, а значит в белорусских полях настоящие залежи драгоценного ресурса, которым можно не только накормить своих, но и продать за хорошие деньги.
Президент выделил и председателей райисполкомов - их роль тоже могут пересмотреть в рамках нормативно-правового поля. К слову, перед совещанием Александр Лукашенко по приезде поинтересовался ситуацией в Шкловском районе у нового руководителя. Еще недавно Сергей Бартош возглавлял Минсельхозпрод и знает, на какие вопросы важно обратить внимание в первую очередь: база, техника и готовность людей выполнять задачи в рамках уборочной кампании.
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