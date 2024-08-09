Лукашенко: Без развития села страны не будет, село - это основа

"Без развития села страны не будет. Мы - славяне - люди коллективные по своему духу, по менталитету. Село - это основа", - заявил Президент Александр Лукашенко на совещании в Шклове. Тема большой встречи - вопросы эффективности сельхозпроизводства в регионе. Как отметил глава государства, спрос на продовольствие в мире лишь растет, а значит в белорусских полях настоящие залежи драгоценного ресурса, которым можно не только накормить своих, но и продать за хорошие деньги.

