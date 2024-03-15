Лукашенко: БГУИР выпускает уникальных специалистов в области радиотехники, приборостроения, информационных систем

Президент Беларуси Александр Лукашенко поздравил коллектив Белорусского государственного университета информатики и радиоэлектроники с 60-летием вуза. Об этом сообщает БЕЛТА со ссылкой на пресс-службуглавы государства.

"Созданный в годы стремительного развития науки и техники Минский радиотехнический институт достиг блестящих результатов в сфере электроники, активно способствовал информатизации народного хозяйства Советского Союза",

- говорится в поздравлении.

"

И сегодня БГУИР является гордостью Беларуси. Внедряя новейшие подходы к обучению и воспитанию, учреждение ежегодно выпускает уникальных специалистов в области радиотехники, приборостроения, информационных систем, вносит весомый вклад в цифровое развитие и обеспечение технологического суверенитета страны", -

констатировал Президент.

"Убежден, что в Год качества ваш коллектив приложит все усилия, знания и компетенции для укрепления позиций Республики Беларусь как передового инновационного государства и продвижения этого статуса на международной арене",

- подчеркнул Александр Лукашенко.