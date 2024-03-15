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Лукашенко: БГУИР выпускает уникальных специалистов в области радиотехники, приборостроения, информационных систем
Президент Беларуси Александр Лукашенко поздравил коллектив Белорусского государственного университета информатики и радиоэлектроники с 60-летием вуза. Об этом сообщает БЕЛТА со ссылкой на пресс-службуглавы государства.
"Созданный в годы стремительного развития науки и техники Минский радиотехнический институт достиг блестящих результатов в сфере электроники, активно способствовал информатизации народного хозяйства Советского Союза",
- говорится в поздравлении.
"
И сегодня БГУИР является гордостью Беларуси. Внедряя новейшие подходы к обучению и воспитанию, учреждение ежегодно выпускает уникальных специалистов в области радиотехники, приборостроения, информационных систем, вносит весомый вклад в цифровое развитие и обеспечение технологического суверенитета страны", -
констатировал Президент.
"Убежден, что в Год качества ваш коллектив приложит все усилия, знания и компетенции для укрепления позиций Республики Беларусь как передового инновационного государства и продвижения этого статуса на международной арене",
- подчеркнул Александр Лукашенко.
Глава государства пожелал членам коллектива БГУИР успехов в реализации намеченных целей, здоровья, счастья и благополучия.
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