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Лукашенко: Бренд "БелЖД" давно и заслуженно стал образцом надежности
Президент Беларуси Александр Лукашенко поздравил работников и ветеранов Белорусской железной дороги с профессиональным праздником. Об этом сообщает БЕЛТА со ссылкой на пресс-службу главы государства.
Белорусская стальная магистраль является важнейшей составляющей транспортного комплекса страны, а бренд "БелЖД" давно и заслуженно стал образцом надежности, ответственности и пунктуальности, констатировал Президент.
Такой высокий авторитет, по его словам, кропотливо создавался большим и дружным коллективом более 160 лет. Поэтому особые слова благодарности глава государства адресовал ветеранам, посвятившим годы своей жизни развитию отрасли и воспитавшим надежную смену.
"Отрадно, что и современные страницы вашей летописи - это достойный ответ вызовам времени и грамотные решения поставленных государством задач,
- говорится в поздравлении. -
Обновляется инфраструктура и подвижной состав, улучшается качество обслуживания пассажиров, повышается конкурентоспособность транспортных услуг, организуются новые логистические модели для доставки отечественных грузов".
Александр Лукашенко пожелал работникам и ветеранам БелЖД, их родным и близким крепкого здоровья, счастья, семейного благополучия и новых трудовых достижений на благо родной Беларуси.
Поздравление Президента работникам и ветеранам БелЖД с профессиональным праздником
Работникам и ветеранам Белорусской железной дороги
Дорогие друзья!
Поздравляю вас с профессиональным праздником.
Белорусская стальная магистраль сегодня является важнейшей составляющей транспортного комплекса страны. Бренд "БелЖД" давно и заслуженно стал образцом надежности, ответственности и пунктуальности.
Такой высокий авторитет кропотливо создавался большим и дружным коллективом более 160 лет. Поэтому особые слова благодарности адресую ветеранам, посвятившим годы своей жизни развитию отрасли и воспитавшим надежную смену. Отрадно, что и современные страницы вашей летописи - это достойный ответ вызовам времени и грамотные решения поставленных государством задач.
Обновляется инфраструктура и подвижной состав, улучшается качество обслуживания пассажиров, повышается конкурентоспособность транспортных услуг, организуются новые логистические модели для доставки отечественных грузов.
В этот праздничный день желаю вам, вашим родным и близким крепкого здоровья, счастья, семейного благополучия и новых трудовых достижений на благо родной Беларуси.
Александр Лукашенко.
4 августа 2024 года.
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