Лукашенко: Будущее Европы - вместе с нами, но терпеть унижения мы не будем

Будущее Европы - в сотрудничестве с Беларусью и Россией, но терпеть унижения обе страны не будут. Об этом Президент Беларуси Александр Лукашенко заявил на встрече с Президентом России Владимиром Путиным в Сочи, передает корреспондент БелТА.

"Европа, если она отшумела (я про тех за океаном не говорю), пусть они думают. Я им уже три раза сказал, что их будущее вместе с нами. Вместе с Россией, где есть все, что им надо. А у них есть то, что мы можем у них купить. Что им еще надо? Просто надо принимать ответственные решения. Не хотят - не надо", - сказал Александр Лукашенко.



"С уважениемк нам относиться", - заметил Владимир Путин.

"А без этого мы с ними вообще разговаривать… Мы, славяне, с ними разговаривать не будем без этого. Унижения никто терпеть не будет. Не говоря о Беларуси. Россия - гигантская страна, какие могут быть унижения? Мы же помним, как там, в Америке, начиная с предыдущего президента: "Мы - исключение". Корону на голову надел - "мы миром будем управлять". Это продолжается и сейчас. Нельзя так относиться к людям", - подчеркнул белорусский лидер.



"Кто хочет с нами в мире жить и уважать нас - мы открыты, и вы тоже. Вы тем более. Вы об этом постоянно говорите. Мы готовы к этому. Но унижения никто не потерпит. У русских людей никогда этого не было. И никто не позволит, ни один русский человек, ни одному президенту, в том числе и Президенту Путину, не следовать этой линии. Вот вся экономика и политика. Мы не единожды уже об этом говорили и будем продолжать говорить, настойчиво продвигать эту политику", - подытожил Александр Лукашенко.

