Лукашенко - чиновникам и депутатам: Вы должны быть первоисточником и хороших, и неприятных новостей

Информирование граждан вышло на первый план среди традиционных направлений работы с населением. И в этой ситуации чиновники и депутаты всех уровней должны быть первоисточниками и хороших, и неприятных новостей. Об этом Президент Беларуси Александр Лукашенко заявил на республиканском семинаре-совещании "Актуализация форм и методов работы с населением на местном уровне", сообщает БелТА.



"Сколько раз говорили - люди должны знать, что происходит, как вы решаете проблемы, что планируете и так далее. Вы должны быть первоисточником и хороших, и неприятных новостей", - подчеркнул глава государства.