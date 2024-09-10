Лукашенко - чиновникам: Людей надо слушать и реагировать на вопросы, которые они ставят перед властью

Какие вопросы волнуют белорусов и как наиболее эффективно их решать? Работа с людьми - главный приоритет, об этом 10 сентября говорили во Дворце Независимости.

В зале собрались руководители обеих палат парламента, глава Администрации Президента, госсекретарь Совбеза, председатели ЦИК и КГБ. Совещание об актуальных внутриполитических вопросах и подготовке к проведению политических кампаний - формат не самый привычный, но необходимый. Практику такого разговора возьмут на вооружение.

Начиная разговор, Александр Лукашенко отметил: "Думаю, что мы проведем череду подобных совещаний, которые будут связаны с главным событием следующего года - президентскими выборами. Сегодня это первое такое совещание, где мы должны определить основные контуры нашей работы. Именно работы. Не проведения самого мероприятия - президентских выборов, а работы. Может быть, некий план".





При этом Александр Лукашенко отметил, что более основательные решения предстоит принимать в расширенном составе с участием губернаторов, помощников Президента по областям, представителей правительства.

Людей надо слушать, разговаривать с ними и должным образом реагировать на те вопросы, которые они ставят перед властью. На это сразу ориентировал чиновников Александр Лукашенко. Система работы с обращениями граждан в стране выстроена. Только за этот год в Администрацию Президента поступило около 12 тыс. запросов. В основном волнуют проблемы в работе системы ЖКХ, органов внутренних дел, здравоохранения.

Какие вопросы волнуют белорусов?

Александр Лукашенко акцентировал внимание на двух важных вопросах: "Хотелось бы знать, какие вопросы, во-первых, являются наиболее острыми на данный момент? Второе. Какова результативность работы с такими обращениями? Именно от этого зависит авторитет каждого руководителя на местах и власти в целом".

Глава государства указал: "Понятно, что на первый план у человека всегда выходят повседневные жизненные заботы. Я уже об этом говорил. Кому-то хочется крышу починить, кому-то забор поставить, кому-то чего-то не хватает в магазине и так далее. Все надо сегодня изучать, сортировать. Это всегда надо делать и понимать, что должны мы организовать - власть, а что должны делать сами люди".

Президент обратил внимание на то, как люди оценивают свою жизнь и работу различных институтов: "Что важно: о ценах люди зачастую судят не по статистике, а по своему кошельку, о качестве образования - по общению с конкретным педагогом, об уровне медицины - по своей поликлинике, а о власти в государстве - по действиям отдельно взятого госслужащего, к которому они обращаются. Я намекаю на то, что все должны в этой связке работать".

Эффективность работы с обращениями граждан

Прошло два года с момента обновления законодательства, касающегося сферы работы с обращениями граждан. Доказывать ее эффективность и работать нужно сейчас, хотя до политических кампаний еще далеко, отметил глава Администрации Президента.





Так или иначе наша беглая оппозиция, вы видите, ежедневно вбрасывает бесконечное количество фейков, связанных с теми или иными сферами. Мы относимся к этому спокойно. Президент спрашивал, какие акценты сейчас в информационной повестке и в контексте обращений граждан, которые поступают в Администрацию Президента, какие темы наиболее болезненные, волнуют наше общество. Дмитрий Крутой, глава Администрации Президента Беларуси

Важный контекст - ближайшие выборы. Это очередной тест для политической системы страны. И самое главное - прицел на будущее: акцент Президент сделал на подготовке в целом к новому пятилетию.

"Предстоящие выборы Президента Беларуси должны закончить формирование обновленной политической системы нашего государства, - сказал Александр Лукашенко. - В этом плане многое уже сделано. Но немало надо будет сделать до президентских выборов и в президентские выборы. Выборы выборами, мы их проводили не единожды. И эти проведем. Но надо готовиться по-настоящему к следующей пятилетке. С 2026 года начинается новая пятилетка. Поэтому мы должны (я так полагаю) в начале будущего года провести очередное Всебелорусское народное собрание. Мы должны представить людям стратегию на пятилетку и определить основные направления нашего развития".

Речь на совещании шла также о причинах помилования так называемых политзаключенных. Дал оценку Президент и оппонентам, которые пытаются "перевернуть страну".

Президент Беларуси о тех, кто хочет "перевернуть страну"

"Я просто хочу, как всегда, им посоветовать: если они хотят перевернуть страну и участвовать в президентских выборах, доказывать свою правоту или еще что-то, им надо приходить и бороться на президентских выборах, - подчеркнул Президент. - Без улицы, без пулеметов, без автоматов и без санкций. Людям надо прийти и объяснить, почему вы так "заботитесь" о Беларуси и почему вы воюете против нее. Почему вы планируете вооруженное вторжение на территорию Беларуси".





Александр Лукашенко отметил, что в Беларуси располагают большим количеством подобных фактов, и надо обо всем этом рассказать людям. "Рассказать, что они там планируют, и привести конкретные факты. А так мы обычно вот так в кучу все соберем и сидим над "златом" чахнем. Надо показать, пусть люди знают их позицию, - заявил белорусский лидер. - У нас же куча материалов: "давай санкции" (лахушки, латушки и прочие), "давайте душить", "хай яны падохнуць" - у нас все это есть. Поэтому надо будет объясниться перед белорусами, почему они такую политику выстраивают накануне президентских выборов".