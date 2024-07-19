Лукашенко - чиновникам: Мы сдаем экзамен белорусскому народу

Власть сдает экзамен белорусскому народу, и в целом созданная в государстве система работает эффективно, хоть и не без недочетов. Об этом Президент Беларуси Александр Лукашенко заявил на селекторном совещании, сообщает БЕЛТА.



"Помните одно: спокойно в этом году не будет. Не потому, что мы тут в предвыборный год что-то начинаем. Хотя это тоже важно. Мы сдаем, как я всегда говорил, экзамен белорусскому народу. Не американцам, не полякам, не европейцам. Нам наплевать на их мнение, хотя мы их мнение готовы учитывать. Мы для своего народа работаем. И мы сегодня сдаем экзамен, - подчеркнул белорусский лидер. - Кто бы там ни был потом Президентом, народ должен видеть, что система власти, созданная нами, эффективно работает".



"По большому счету, я не могу предъявить претензии, что кто-то там отлынивает от работы, кто-то плохо работает и так далее. Машина эта работает. Но сбои есть, есть недостатки, недочеты определенные", - констатировал глава государства.



Эти недочеты, по его словам, в том числе выявил прошедший по Беларуси ураган, к оперативной реакции на последствия которого не везде оказались готовы. "Я всегда вас прошу, сравнивайте это с военными действиями, но, слава богу, без стрельбы. Это хорошая для нас тренировка. Поэтому сделаем все соответствующие выводы", - сказал Президент.

