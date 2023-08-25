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Лукашенко: Да, мы не богатые, но у нас есть главное - мы живем в тихой стране
Белорусы не богатые, но у них есть главное - они живут в тихой и безопасной стране. На это обратил внимание Президент Беларуси Александр Лукашенко во время совещания по актуальным вопросам деятельности вузов, сообщает БЕЛТА.
"Да, мы небогатые. Да, у нас всего хватает: и негативного, и позитивного. Но мы имеем главное: мы живем в тихой стране и растим своих детей. Если бы в 2020 году мы не выстояли, у нас было бы хуже, чем в Украине, - подчеркнул Александр Лукашенко. - Если бы хоть на одну ночь объявили, что тут другая власть, даже фейк забросили, они обращаются к НАТО - войска готовы были выйти к Смоленску. Кто бы потом тут разбирался. Россиянам увидеть натовские войска под Смоленском - это хуже, чем под Харьковом. И здесь бы началась третья мировая война".
"Поэтому я иностранцам всегда говорю: вы должны молиться на белорусов. Мы спасли вас от третьей мировой войны, выстояв здесь. Здесь было бы жесточайшее столкновение. Одна ночь решала все. Поэтому я не одуревший бегал там с автоматом: я понимал, что будет завтра. И если после 2020 года вы и кто-то другой этого не поняли, господь вам в дорогу. Поэтому давайте любую позицию обсуждать, будем думать, будем решать. Но вот так, коллегиально", - отметил Президент.
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