Лукашенко: Да, мы не богатые, но у нас есть главное - мы живем в тихой стране

"Да, мы небогатые. Да, у нас всего хватает: и негативного, и позитивного. Но мы имеем главное: мы живем в тихой стране и растим своих детей. Если бы в 2020 году мы не выстояли, у нас было бы хуже, чем в Украине, - подчеркнул Александр Лукашенко. - Если бы хоть на одну ночь объявили, что тут другая власть, даже фейк забросили, они обращаются к НАТО - войска готовы были выйти к Смоленску. Кто бы потом тут разбирался. Россиянам увидеть натовские войска под Смоленском - это хуже, чем под Харьковом. И здесь бы началась третья мировая война".

