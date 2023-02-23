Лукашенко дал интервью СМИ Китая

Президент Беларуси Александр Лукашенко дал интервью китайским СМИ - информационному агентству Синьхуа и Медиакорпорации Китая, сообщает БелТА.

В качестве интервьюеров определены от информагентства Синьхуа глава корреспондентского пункта в Беларуси Лу Цзиньбо, от Медиакорпорации Китая корреспондент, ведущая программы "Разговор лидеров" Ли Тунтун.

Агентство Синьхуа, основанное в 1931 году, в настоящее время считается самым влиятельным интернет-ресурсом Китая. Новостные сообщения в мультимедийном формате выходят круглосуточно на восьми языках, в том числе на русском. Аудитория агентства, по разным оценкам, варьируется от 800 млн до 1 млрд человек. Синьхуа имеет 35 отделений в Китае, более 180 корпунктов за рубежом, в том числе в Минске.

Медиакорпорация Китая - одна из крупнейших в мире. Создана в 2018 году на базе Центрального телевидения Китая, Народного радио и Международного радио этой страны. В состав корпорации также входит сеть телеканалов иновещания CGTN. Материалы медиакорпорации доступны в 143 странах и регионах мира, охват аудитории - свыше 1 млрд человек в Китае и за его пределами.

