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Лукашенко дал интервью СМИ Китая
Президент Беларуси Александр Лукашенко дал интервью китайским СМИ - информационному агентству Синьхуа и Медиакорпорации Китая, сообщает БелТА.
В качестве интервьюеров определены от информагентства Синьхуа глава корреспондентского пункта в Беларуси Лу Цзиньбо, от Медиакорпорации Китая корреспондент, ведущая программы "Разговор лидеров" Ли Тунтун.
Агентство Синьхуа, основанное в 1931 году, в настоящее время считается самым влиятельным интернет-ресурсом Китая. Новостные сообщения в мультимедийном формате выходят круглосуточно на восьми языках, в том числе на русском. Аудитория агентства, по разным оценкам, варьируется от 800 млн до 1 млрд человек. Синьхуа имеет 35 отделений в Китае, более 180 корпунктов за рубежом, в том числе в Минске.
Медиакорпорация Китая - одна из крупнейших в мире. Создана в 2018 году на базе Центрального телевидения Китая, Народного радио и Международного радио этой страны. В состав корпорации также входит сеть телеканалов иновещания CGTN. Материалы медиакорпорации доступны в 143 странах и регионах мира, охват аудитории - свыше 1 млрд человек в Китае и за его пределами.
Фото: БелТА
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