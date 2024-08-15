Лукашенко дал интервью журналисту и ведущему российского ток-шоу "60 минут"

Президент Беларуси Александр Лукашенко дал интервью для телепрограммы "Большие воскресные вести" на телеканале "Россия", сообщает БЕЛТА.

В качестве интервьюера выступил журналист и ведущий общественно-политического ток-шоу "60 минут", депутат Государственной думы РФ Евгений Попов. Интервью с главой белорусского государства продолжалось порядка двух часов. Александр Лукашенко подробно, искренне и открыто ответил на вопросы журналиста, которые касались широкого спектра тем, включая белорусско-российское сотрудничество, вопросы региональной и международной повестки дня.

Речь шла, в частности, о мерах по обеспечению безопасности Беларуси и России, а также в целом Союзного государства, о ситуации в Украине и путях разрешения конфликта, о реакции на поведение западных соседей и обстановке на границе. Обсуждались также отдельные аспекты внутренней политики, личная роль Президента в развитии страны и его планы на перспективу.