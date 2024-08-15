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Лукашенко дал интервью журналисту и ведущему российского ток-шоу "60 минут"
Президент Беларуси Александр Лукашенко дал интервью для телепрограммы "Большие воскресные вести" на телеканале "Россия", сообщает БЕЛТА.
В качестве интервьюера выступил журналист и ведущий общественно-политического ток-шоу "60 минут", депутат Государственной думы РФ Евгений Попов. Интервью с главой белорусского государства продолжалось порядка двух часов. Александр Лукашенко подробно, искренне и открыто ответил на вопросы журналиста, которые касались широкого спектра тем, включая белорусско-российское сотрудничество, вопросы региональной и международной повестки дня.
Речь шла, в частности, о мерах по обеспечению безопасности Беларуси и России, а также в целом Союзного государства, о ситуации в Украине и путях разрешения конфликта, о реакции на поведение западных соседей и обстановке на границе. Обсуждались также отдельные аспекты внутренней политики, личная роль Президента в развитии страны и его планы на перспективу.
"Беседа была очень обстоятельной и конкретной, - поделился своими впечатлениями от общения с белорусским лидером журналист Евгений Попов. - Вопросы, которые обсудили: меня интересовала ситуация с беспилотниками, ситуация в вашем, нашем приграничье, как все это отразится на наших отношениях, на дальнейшем развитии событий. Конечно, очень интересно было услышать видение Александра Лукашенко по поводу будущего. Как наших взаимоотношений в рамках Союзного государства, так и его видение в разрешении украинского конфликта. Конкретные ответы. Очень деловой подход, взвешенная позиция".
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