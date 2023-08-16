Лукашенко дал интервью украинской журналистке Диане Панченко

Александр Лукашенко дал интервью известной украинской журналистке. Диана Панченко та самая, против которой в Украине заведено уголовное дело, введены санкции. А в 2020-м она входила в топ самых влиятельных женщин страны. Президент, кстати, пообещал это интервью еще два года назад во время "Большого разговора".

В коротком фрагменте интервью журналистка отметила, что отношения между Украиной и Беларусью переживают не лучшие времена. "Но то, что Вы согласились на этот разговор, уже вызывает надежду. И отдельно для зрителей скажу, что Вы накануне сказали: "Никаких запретных вопросов, никаких запретных тем". За это отдельное спасибо!" - сказала она.

"Это так. Это общая формула отношений с теми журналистами, с которыми ты разговариваешь, которых ты приглашаешь. В противном случае зачем встречаться", - заметил глава государства.